В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна с людьми

В результате происшествия погибла женщина, еще восемь человек пострадали.

© Видео: ГУ МЧС России по Ростовской области © Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошло обрушение трибуны на Гребном канале. В результате происшествия погибла женщина. Еще восемь человек, среди которых семеро детей, получили ранения.

Пострадавших доставили в лечебное учреждение. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Причина произошедшего не уточняется.

В момент ЧП на стадионе проходили соревнования по футболу среди детей 2010 года рождения. На трибунах находилось порядка 30 человек.

Напомним, 6 мая в Оренбурге рухнул аттракцион «Вихрь». Пострадали 20 человек, среди которых 12 детей.

Госпитализировали 12 человек. После осмотра восьмерых раненых направили на амбулаторное лечение.