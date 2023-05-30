Опубликованы кадры задержания оператора «Звезды» в Ростове-на-Дону

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Задержанного в Ростове-на-Дону оператора телеканала «Звезда» Даниила Фоменко доставили в отдел полиции №3 Кировского РОВД. Перед этим сотрудники правоохранительных органов вывели его за руки с места, где обрушилась трибуна с людьми.

При этом полицейские не объяснили причину задержания и усадили Даниила Фоменко в служебный автомобиль. Их не убедила и предъявленная пресс-карта.

Напомним, инцидент произошел сегодня во время съемок последствий обрушения трибуны на Гребном канале.