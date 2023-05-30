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Потери ВСУ и «Циркон» для «Нахимова»: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании

Константин Коковешников
18:35 30.05.2023
Российские военнослужащие в рамках СВО действуют самоотверженно и проявляют массовый героизм, отметил министр обороны. Он также рассказал о подготовке к летнему периоду обучения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Воздушно-космические силы были задействованы с первых дней спецоперации. Боевой опыт, полученный летчиками в ходе спецоперации, в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего в перспективе будут учитывать при разработке новых видов вооружения, а сейчас активно используют при подготовке личного состава. И это, отметил министр, уже приносит определенные результаты.

«В ходе специальной военной операции совершенствуются способы применения авиации. Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Авиационным событием называют любое происшествие, которое не обязательно привело к трагедии, но данные о котором теперь будут анализировать и хранить в специальной инновационной системе - во избежание повторения подобных случаев в будущем. По словам Шойгу, ее уже вводят в строй, а в перспективе к ней планируют подключить и другие федеральные органы власти, в распоряжении которых имеется собственная авиация. Кроме этого, министр рассказал о представлении к наградам прославленных воинских соединений и отдельно поблагодарил военных медиков.

«Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество», - отметил министр обороны.

По данным Шойгу, более 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне спецоперации. Также министр рассказал о потерях киевских формирований. Только за последний месяц они превысили 16 тысяч человек.

Еще одна тема - ход выполнения гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации и модернизация атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

«Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон"», - подчеркнул глава Минобороны.

Первого июня в Вооруженных силах стартует летний период обучения. И к нему, заверил министр, российские военные подготовились основательно.

«Планируется подготовить и провести учения разного масштаба. Большое внимание будет уделено совместному учению с миротворческими силами ОДКБ», - сказал Шойгу.

Еще одни учения пройдут в рамках так называемого формата «СМОА плюс». Он включает в себя страны - участницы АСЕАН, куда входят 10 государств Юго-Восточной Азии, и партнеров по диалогу в этой организации, среди которых, что примечательно, не только США, Южная Корея и Япония, но и Индия, Китай и, конечно, Россия. По словам Шойгу, проведение всех запланированных мероприятий обеспечит необходимый уровень готовности армии и флота и позволит эффективно реагировать на изменения военно-политической обстановки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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