Шойгу заявил, что атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» получит ракеты «Циркон»

Министр обороны России заявил, что ОСК ведет строительство и ремонт 62 кораблей для ВМФ. При этом пять подлодок и шесть надводных кораблей уже находятся на завершающем этапе.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» получит новейшее оборудование и гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон».

«Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон"», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу добавил, что ходовые испытания крейсера намечены на конец текущего года.

Также он заметил, что модернизирующая «Адмирал Нахимов» корпорация ОСК в данный момент строит и ремонтирует 62 корабля для ВМФ России. При этом работы по пяти подводным лодкам и шести надводным кораблям уже находятся на завершающем этапе.

Кроме этого, министр обороны добавил, что 13 мая в состав ВМФ был передан корвет «Меркурий».

Еще Шойгу заявил, что киевский режим потерял за месяц более 16 тысяч боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.