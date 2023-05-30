Шойгу заявил, что атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» получит ракеты «Циркон»
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» получит новейшее оборудование и гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон».
«Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон"», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
Сергей Шойгу добавил, что ходовые испытания крейсера намечены на конец текущего года.
Также он заметил, что модернизирующая «Адмирал Нахимов» корпорация ОСК в данный момент строит и ремонтирует 62 корабля для ВМФ России. При этом работы по пяти подводным лодкам и шести надводным кораблям уже находятся на завершающем этапе.
Кроме этого, министр обороны добавил, что 13 мая в состав ВМФ был передан корвет «Меркурий».
Еще Шойгу заявил, что киевский режим потерял за месяц более 16 тысяч боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.