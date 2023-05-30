Армия Армия Армия

Шойгу: основные усилия в обучении сосредоточат на боевом слаживании вновь формируемых соединений и частей

13:41 30.05.2023
Также министр обороны подчеркнул важность сосредоточения усилий в обучении на подготовке личного состава и органов управления.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что с 1 июня в ВС РФ стартует летний период обучения.

«В период учебы основные усилия будут сосредоточены на подготовке личного состава и органов управления, боевом слаживании вновь формируемых объединений, соединений и воинских частей», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Глава российского оборонного ведомства указал на планы провести учения разного масштаба. Большое внимание будет уделено совместным учениям с миротворческими силами ОДКБ, а также антитеррористическим учениям «СМОА плюс».

Шойгу также отреагировал на утреннюю атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. Он заявил, что удар Киева был направлен на гражданские объекты. Министр подчеркнул, что из восьми украинских дронов три были подавлены средствами РЭБ в Москве, еще пять сбиты комплексом «Панцирь» в Подмосковье. Он пообещал жесткую реакцию на действия украинских боевиков.

Также Шойгу рассказал о серьезных потерях украинской стороны. Как утверждает глава Минобороны, только за май они превысили 16 тысяч человек в личном составе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.