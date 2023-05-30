Шойгу: основные усилия в обучении сосредоточат на боевом слаживании вновь формируемых соединений и частей

Также министр обороны подчеркнул важность сосредоточения усилий в обучении на подготовке личного состава и органов управления.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что с 1 июня в ВС РФ стартует летний период обучения.

«В период учебы основные усилия будут сосредоточены на подготовке личного состава и органов управления, боевом слаживании вновь формируемых объединений, соединений и воинских частей», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Глава российского оборонного ведомства указал на планы провести учения разного масштаба. Большое внимание будет уделено совместным учениям с миротворческими силами ОДКБ, а также антитеррористическим учениям «СМОА плюс».

Шойгу также отреагировал на утреннюю атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. Он заявил, что удар Киева был направлен на гражданские объекты. Министр подчеркнул, что из восьми украинских дронов три были подавлены средствами РЭБ в Москве, еще пять сбиты комплексом «Панцирь» в Подмосковье. Он пообещал жесткую реакцию на действия украинских боевиков.

Также Шойгу рассказал о серьезных потерях украинской стороны. Как утверждает глава Минобороны, только за май они превысили 16 тысяч человек в личном составе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.