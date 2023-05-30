Шойгу заявил, что более 75% военных медиков получили боевой опыт в зоне спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что более трех четвертей военных медиков успели приобрести боевой опыт в зоне специальной военной операции.
Он особо отметил заслуги военных медиков, которые, часто рискуя собой, спасают российских бойцов и оказывают помощь мирным жителям.
Шойгу добавил, что Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского был награжден орденом Невского. Ранее им была награждена и Военно-медицинская академия имени Кирова.
Также министр обороны отметил героизм, стойкость и мужество 155-й бригады морской пехоты, которая по решению Владимир Путина была награждена орденом Жукова.
В то же время почетные наименования гвардейских присвоили 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку.
Кроме этого, Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России поразили ЗРК Patriot в Киеве.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.