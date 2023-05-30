Армия Шойгу заявил, что более 75% военных медиков получили боевой опыт в зоне спецоперации Министр обороны России особо отметил действия военных медиков в ходе СВО. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что более трех четвертей военных медиков успели приобрести боевой опыт в зоне специальной военной операции. Он особо отметил заслуги военных медиков, которые, часто рискуя собой, спасают российских бойцов и оказывают помощь мирным жителям. Шойгу добавил, что Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского был награжден орденом Невского. Ранее им была награждена и Военно-медицинская академия имени Кирова. Также министр обороны отметил героизм, стойкость и мужество 155-й бригады морской пехоты, которая по решению Владимир Путина была награждена орденом Жукова. В то же время почетные наименования гвардейских присвоили 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку. Кроме этого, Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России поразили ЗРК Patriot в Киеве. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика