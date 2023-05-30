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Шойгу заявил, что более 75% военных медиков получили боевой опыт в зоне спецоперации

13:40 30.05.2023
Министр обороны России особо отметил действия военных медиков в ходе СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что более трех четвертей военных медиков успели приобрести боевой опыт в зоне специальной военной операции. 

Он особо отметил заслуги военных медиков, которые, часто рискуя собой, спасают российских бойцов и оказывают помощь мирным жителям. 

Шойгу добавил, что Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского был награжден орденом Невского. Ранее им была награждена и Военно-медицинская академия имени Кирова. 

Также министр обороны отметил героизм, стойкость и мужество 155-й бригады морской пехоты, которая по решению Владимир Путина была награждена орденом Жукова. 

В то же время почетные наименования гвардейских присвоили 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку.

Кроме этого, Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России поразили ЗРК Patriot в Киеве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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