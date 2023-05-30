Шойгу заявил, что киевский режим потерял за месяц более 16 тысяч боевиков

Также, по словам министра обороны России, неприятель лишился за май 16 самолетов, пяти вертолетов, 466 беспилотников, а также более 400 танковых и других боевых бронированных машин.

© Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны РФ

Только за этот месяц потери киевских боевиков составили свыше 16 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Также уничтожены 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Перехвачены и уничтожены 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сообщил Шойгу.

По словам министра обороны, поставки Украине техники и вооружения наращиваются.

«Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары», - сказал он.

Глава Минобороны сказал, что за последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.