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Шойгу: в первом полугодии 2023-го удалось практически исключить аварийность полетов из-за человеческого фактора

Дмитрий Трунов
13:52 30.05.2023
Министр рассказал о работе над инновационной системой сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в первом полугодии этого года удалось практически исключить аварийность полетов в ВС РФ из-за человеческого фактора. 

На совещании обсуждался вопрос безопасности полетов в Вооруженных силах. Министр рассказал, что ходе спецоперации совершенствуются способы применения авиации. Военнослужащие осваивают новую технику и средства поражения.

По словам Шойгу, от Минобороны требуется оперативно реагировать на возникающие угрозы из-за часто меняющейся обстановки и применения противником разных видов западных вооружений.

В армии применяются новые подходы к подготовке авиаперсонала, внедряется в учебный процесс полученный боевой опыт, совершенствуются критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов.

В строй вводится инновационная система сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях.

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