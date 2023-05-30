Армия Шойгу: в первом полугодии 2023-го удалось практически исключить аварийность полетов из-за человеческого фактора Дмитрий Трунов Министр рассказал о работе над инновационной системой сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях. © Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в первом полугодии этого года удалось практически исключить аварийность полетов в ВС РФ из-за человеческого фактора. На совещании обсуждался вопрос безопасности полетов в Вооруженных силах. Министр рассказал, что ходе спецоперации совершенствуются способы применения авиации. Военнослужащие осваивают новую технику и средства поражения. По словам Шойгу, от Минобороны требуется оперативно реагировать на возникающие угрозы из-за часто меняющейся обстановки и применения противником разных видов западных вооружений. В армии применяются новые подходы к подготовке авиаперсонала, внедряется в учебный процесс полученный боевой опыт, совершенствуются критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов. В строй вводится инновационная система сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях. Экспертное мнение и аналитика