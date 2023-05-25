Угрозы НАТО и ядерное оружие РФ в Белоруссии: о чем говорил Шойгу в Минске

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Сегодняшнее заседание Совета министров обороны стран - участниц ОДКБ проходит на фоне сложнейшей военно-политической обстановки, сложившейся в Восточной Европе. Коллективный Запад продолжает накачивать оружием действующий киевский режим, конфликт затягивается, несмотря на огромные потери украинских формирований.

«Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов США», - сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании.

Конфликт на Украине напрямую спонсируется странами НАТО, и прежде всего США. Они преследуют сразу несколько целей, одна из которых - поддержание постоянной напряженности на всех границах государств - участников Договора о коллективной безопасности.

«НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение, увеличиваются масштабы и интенсивность совместных учений», - заметил Шойгу.

На двусторонней встрече Сергея Шойгу и министра обороны Белоруссии Виктора Хренина было подтверждено самое тесное взаимодействие вооруженных сил двух стран. От многочисленных совместных учений до единой системы противовоздушной обороны, в рамках которой на территории Белоруссии в том числе несут дежурство российские самолеты и комплексы ПВО.

Одно из важнейших и ключевых заявлений, прозвучавших сегодня, касается размещения на территории Белоруссии нестратегического ядерного оружия России. Были подписаны документы, определяющие условия содержания российских ядерных боеприпасов в специальном хранилище, создаваемом на белорусской земле. При этом речь не идет о передаче ядерного оружия Белоруссии, что отдельно подчеркнул Сергей Шойгу.

«В соответствии с решением наших Верховных главнокомандующих, организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь», - добавил министр.

Он напомнил о передаче Минску комплекса «Искандер», который при необходимости может стрелять ракетой с ядерной боевой частью.

Еще две непростые темы на сегодняшний день - ситуация в Нагорном Карабахе и на границах центральноазиатских республик. И там и там коллективный Запад пытается дискредитировать миротворческую политику России. Сложная ситуация остается и на афганской границе. В Минобороны РФ не исключают проникновение боевиков в соседние с Афганистаном страны.

«Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов* (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. - Прим. ред.). Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе», - считает Шойгу.

По итогам сегодняшнего заседания Совета министров обороны были приняты решения о проведении совместных учений ОДКБ и формирования органов управления на период до 2030 года.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.