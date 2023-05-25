Шойгу и Хренин подписали документы о содержании нестратегического ядерного оружия РФ в Белоруссии

Меры по хранению вооружения соответствуют всем международным нормам, заявил министр обороны РФ.

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Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали в Минске документы, которые определяют порядок хранения нестратегического ядерного оружия РФ в Республике Беларусь. Глава российского ведомства отметил, что все принимаемые по этому поводу меры соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам.

«Сегодня мы подпишем документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», - заявил Шойгу.

Напомним, 25 мая Шойгу прибыл в Минск, где проходит заседание глав оборонных ведомств стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что в ходе мероприятия министры обсудят региональные вызовы и угрозы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.