Шойгу и Хренин подписали документы о содержании нестратегического ядерного оружия РФ в Белоруссии
Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали в Минске документы, которые определяют порядок хранения нестратегического ядерного оружия РФ в Республике Беларусь. Глава российского ведомства отметил, что все принимаемые по этому поводу меры соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам.
«Сегодня мы подпишем документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», - заявил Шойгу.
Напомним, 25 мая Шойгу прибыл в Минск, где проходит заседание глав оборонных ведомств стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что в ходе мероприятия министры обсудят региональные вызовы и угрозы.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.