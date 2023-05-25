Шойгу: Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

Россия не передает Белоруссии ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной, подчеркнул министр обороны.

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Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, решение о применении тоже, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», - сказал глава российского оборонного ведомства в ходе подписания документов о содержании нестратегического ядерного оружия РФ в хранилище в Белоруссии.

Также подпись под документом поставил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Глава государства отметил что договорился об этом со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам президента России, это будет сделано без нарушения режима нераспространения ядерного оружия.