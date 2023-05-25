Шойгу заявил, что США организовали переброску боевиков в Афганистан
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об участии США в переброске боевиков в Афганистан с угрозой их проникновения и в соседние страны.
«США организовали переброску с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных группировок, возможно их проникновение в соседние страны», - отметил министр обороны.
Шойгу отметил, что сейчас «важно координировать усилия на афганском направлении», в том числе проводить совместные учения - как двусторонние, так и в многосторонних форматах.
По мнению министра обороны Шойгу, «страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие» в Центральной Азии.
«Расцениваем это как прямую угрозу стабильности и на пространстве ОДКБ в целом», - подчеркнул Шойгу.
Ранее сообщалось о визите Сергея Шойгу в Минск для участия в заседании глав Минобороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности.