Шойгу заявил, что США организовали переброску боевиков в Афганистан

В Минобороны РФ не исключают проникновение боевиков в соседние с Афганистаном страны.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об участии США в переброске боевиков в Афганистан с угрозой их проникновения и в соседние страны.

«США организовали переброску с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных группировок, возможно их проникновение в соседние страны», - отметил министр обороны.

Шойгу отметил, что сейчас «важно координировать усилия на афганском направлении», в том числе проводить совместные учения - как двусторонние, так и в многосторонних форматах.

По мнению министра обороны Шойгу, «страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие» в Центральной Азии.

«Расцениваем это как прямую угрозу стабильности и на пространстве ОДКБ в целом», - подчеркнул Шойгу.

Ранее сообщалось о визите Сергея Шойгу в Минск для участия в заседании глав Минобороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности.