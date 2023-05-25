Шойгу заявил, что Запад предоставил Украине оружие на сумму более $65 млрд

В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысячи иностранных наемников, заявил министр обороны РФ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Западные страны предоставили Киеву вооружение на сумму, превышающую 65 миллиардов долларов. Об этом сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске.

«Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов», - подчеркнул министр обороны.

По словам главы российского оборонного ведомства, количество иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, превышает 2,5 тысячи человек.

Сегодня Шойгу прибыл в Минск, где проходит заседание глав Минобороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.