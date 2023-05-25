Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании министров обороны ОДКБ

В ходе мероприятия будут обсуждаться региональные вызовы и угрозы.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где состоится заседание глав оборонных ведомств стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что в ходе мероприятия министры обсудят региональные вызовы и угрозы.

Как сообщили в российском Минобороны, будет обсуждаться и вопрос совершенствования системы кризисного реагирования. В заседании примут участие министры обороны РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба ОДКБ.

В апреле состоялось заседание военного комитета ОДКБ в формате видеоконференцсвязи под председательством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова. В нем приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов