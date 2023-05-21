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Le Point: Франция призвала G7 заставить Китай надавить на Россию

Дмитрий Трунов
02:34 21.05.2023
Париж хочет высказать свою особую позицию по отношению к Пекину, говорится в статье.
Le Point: Франция призвала G7 заставить Китай надавить на Россию
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Эммануэль Макрон призвал страны «Большой семерки» принять решение, что Китай должен надавить на Россию по вопросу Украины, сообщает Le Point. Президент Франции хочет, чтобы западные державы занимали «одновременно привлекательную и требовательную» позицию по отношению к КНР.

Париж намерен высказать свою позицию по отношению к Пекину, призывая европейцев не присоединяться к конфронтационному подходу, который распространяет Вашингтон, говорится в статье.

«Во время G7 будет сказано, что Китай играет важную роль, что у Китая есть статус, что у Китая есть обязанности, что мы хотим, чтобы он взял на себя их», - цитирует издание неназванного советника Макрона.

По его словам, лидеры «согласятся на G7 сказать», что Китай должен «использовать свое влияние на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию против Украины».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал G7 бороться с «экономическим принуждением». В заявлении Лондона говорилось о случаях «экономического давления» со стороны России и Китая на другие страны. При этом об очередных пакетах санкций в отношении РФ объявили США, Великобритания, Канада, Япония и другие страны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая. В МИД Китая в связи с решениями «Группы семи» отметили, что международное сообщество не примет «западные правила», и эпоха, когда страны Запада вмешивались в дела суверенных государств, ушла навсегда.

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