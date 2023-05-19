США объявили о новых санкциях против компаний из России, Армении и Киргизии

Основанием для введения санкций послужили действия, якобы идущие вразрез с интересами нацбезопасности США.

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Десятки компаний из России, Армении и Киргизии попали под американские санкции, о чем заявило Министерство торговли США.

«Ведомство расширило список экспортных ограничений в отношении 71 компании. Они, как определило правительство, действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики США», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Львиная доля попавших под ограничения компаний - российские. По одной из Армении и Киргизии. Среди угодивших в немилость американского Минфина ЦНИИ химии и механики, Казанский пороховой завод, Арзамасский приборостроительный завод и прочие предприятия, поддерживающие, по мнению США, оборонно-промышленный комплекс.

В санкционном списке США оказались и ведущие российские учебные заведения, специализирующиеся на подготовке кадров для добычи природных ископаемых. Также под ограничениями компании, инвестирующие в отрасль.