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Лавров заявил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая

Анна Касаткина
17:35 20.05.2023
Глава МИД РФ отметил, что Запад готов вступить в противостояние с любой страной, претендующей на самостоятельное место в мире.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Janine Schmitz, photothek.d, GlobalLookPress
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Принимаемые на саммите G7 в Хиросиме решения направлены на двойное сдерживание России и Китая. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Он отметил, что Запад поставил перед собой задачу победить Россию на поле боя и затем устранить ее как геополитического конкурента. Лавров добавил, что так же он готов поступить и с любой другой страной, претендующей на самостоятельно место в мировом раскладе.

«Посмотрите на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите "семерки", и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР», - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Россия вступила в фазу острейшего противоборства с коллективным Западом в лице США, Евросоюза, НАТО. В связи с этим западные трек, который развивался во внешней политике до недавнего времени, себя исчерпал, добавил глава МИД.

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