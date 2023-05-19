Великобритания ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц из России

О новых санкциях против России и третьих стран также рассказали в администрации Соединенных Штатов Америки.

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Британские власти ввели санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией, обновленный список был опубликован на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Ограничительные меры затронули связанные с «Росатомом» компании, производящие современные материалы и технологии, включая лазеры, восемь организаций, связанных с производством металлов в России, около 20 членов советов директоров энергокомпаний, пять российских финансовых организаций, а также президента концерна «Калашников» Алана Лушникова и гендиректора предприятия Владимира Лепина.

Также стало известно, что Соединенные Штаты Америки введут санкции в отношении порядка 300 российских компаний, лиц, судов и самолетов. О новом пакете ограничительных мер рассказал высокопоставленный представитель администрации США в преддверии саммита лидеров «Большой семерки», который пройдет в Хиросиме 19-21 мая. Кроме того, в «черный список» попадут около 70 предприятий Российской Федерации, а также европейских, ближневосточных и азиатских стран, которые предпринимают попытки обойти действующие ограничения.

«Соединенные Штаты объявят существенный пакет (санкций. - Прим. ред.), мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину», - передает его слова РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, новые санкции станут значительным усилием, существенно ограничивающим доступ РФ к продукции, которая необходима стране для поддержания боевых возможностей.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что всеобъемлющий запрет на экспорт товаров в Россию не будет согласован на саммите G7 в Хиросиме. По его словам, украинский конфликт и санкции в связи с ним займут значительное место в обсуждении лидеров «Большой семерки» на саммите.