G7 собирается бороться с «экономическим принуждением» со стороны России и Китая
G7 намерена разработать координационную платформу по противодействию экономическому принуждению, сообщило британское правительство. Премьер Риши Сунак изложит план Великобритании на заседании «Большой семерки» по экономической безопасности.
В качестве примеров «враждебной деятельности» для мировой экономики приводится влияние «российской мертвой хватки» на поставки газа в Европу в прошлом году, а также то, как Китай «использовал свою экономическую мощь, чтобы принуждать страны, включая Австралию и Литву, к политическим решениям».
Британия призовет «Группу семи» и других международных партнеров координировать действия в отношении несправедливой и принудительной торговой практики, чтобы избежать дорогостоящей игры с нулевой суммой, которая может помешать коллективным перспективам роста и технологических инноваций, говорится в сообщении.
Премьер-министр Сунак также намерен заявить о жизненной важности скоординированных подходов к защите «эксплуатации передовых технологий в авторитарных целях» при сохранении всех преимуществ эффективных, инновационных свободных рынков и открытой торговли.
Ранее США объявили о новых санкциях против компаний из России, Армении и Киргизии. Великобритания ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц из России.