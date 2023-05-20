МИД Китая: международное сообщество не примет «западные правила»

В МИД Китая заявили, что эпоха, когда страны Запада вмешивались в дела суверенных государств, ушла навсегда.

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Международное сообщество не примет правила, обслуживающие корыстные цели Соединенных Штатов и маленькой группы стран. Об этом говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства на его официальном сайте по итогам заседания G7 в Хиросиме. Многие из обсуждаемых там вопросов касались Пекина и Тайваня.

«Международное сообщество не приемлет "западных правил", которые руководствуются идеологическими и ценностными линиями, в которых господствует "Большая семерка", и тем более не примут правила, согласно которым надо служить личным интересам маленькой группы стран и (принципу) "Америка прежде всего"», - говорится в тексте заявления.

В заявлении МИД КНР подчеркивается, что эпоха, когда страны Запада безнаказанно вмешивались в дела других государств, ушла навсегда. Поэтому странам G7 следует переосмыслить свой курс, посоветовали дипломаты. Китай, наряду с Россией, находится в числе стран, которые коллективный Запад стремится сдерживать. Об этом ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике. При этом, отметил глава российской дипломатии, Москву стремятся победить на поле боя и устранить, как геополитического конкурента.

В подтверждение слов Лаврова выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который анонсировал новый пакет антироссийских санкций за авторством Вашингтона. Ожидается, что о нем будет объявлено в ходе саммита G7.