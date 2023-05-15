Мариупольцы смогли встретить праздник спокойно, свободно и не боясь, что за ними придут из СБУ.

© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Впервые смогли нормально отметить День Победы жители Мариуполя. Для них позади не только страшные прошлогодние бои за город, но и девять лет бесконечного страха. День Победы в Мариуполе этом году стал двойным праздником.

Если в Донецке сразу после голосования удалось создать ополчение и встать на защиту своей земли, то в Мариуполе, который тоже взбунтовался против Киева и Майдана, протест был подавлен - город погрузился в атмосферу страха и нацизма по-украински.

Железный голос Левитана в самом центре Мариуполя - идея одного из жителей города. Даже мощные громкоговорители, установленные на крыше автомобиля, не могли заглушить сигналов десятков и десятков машин, бесконечной вереницей въезжающих на главную площадь. Так день Великой Победы мариупольцы, наверное, еще не праздновали никогда.

Масштабных массовых мероприятий из соображений безопасности власти Донецкой Народной Республики и самого Мариуполя решили не проводить, но внутренний порыв горожан остановить невозможно. Море цветов, знамена Победы, российские триколоры и флаги ДНР по всему городу. Даже проливной дождь праздничному настроению не помеха.

Мариупольцы впервые праздник Великой Победы отмечают в составе России и впервые с 2014 года, когда власть в Киеве захватили неонацисты, празднуют его так, как уже отвыкли - спокойно, свободно и не оглядываясь по сторонам.

За последние 10 лет - это первый праздник, который можно было, не боясь, что за тобой СБУ придет, отпраздновать. Можно было надеть георгиевскую ленту, можно было пройтись с флагом. А раньше это все моментально изымалось.

Спустя девять лет в левобережной части Мариуполя в день Великой Победы на мемориале советским воинам-освободителям вновь был зажжен вечный огонь.

Для жителей этой части города памятник бойцам 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизий всегда был особенно почитаемым местом. Приходили сюда целыми семьями, даже дворами. В день празднования Победы подолгу проводили здесь время. Приходили даже тогда, когда было нельзя.

«Люди идут с великим удовольствием сюда. Мы свободно разговариваем на русском языке, на котором хотим. Мы верим. У нас есть вера, своя история», - рассказал Олег Моргун, мэр Мариуполя.

Местные жители вспомнили, как все последние годы памятник воинам-освободителям разрушался. Вечный огонь националисты потушили, а плиты с именами героев растащили. Не смогли оторвать, рассказывают местные, разве что приваренную намертво пушку. Теперь памятник освободителям города от фашистов стал еще и символом стойкости его жителей.

Для Мариупольцев 9 мая - это не только день Победы в Великой Отечественной войне. Это еще и день трагических событий девятилетней давности. Сразу после трагедии второго мая 2014 года в Одессе, когда украинские неонацисты в Доме профсоюзов сожгли заживо 48 человек, тысячи жителей Мариуполя вышли на улицы города с георгиевскими лентами и знаменами Победы. Вышли, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной и убитых в Одессе и заявить, что быть частью такой Украины они больше не хотят.

В ответ начальник УВД Мариуполя отдал приказ своим сотрудникам силой разогнать мирную демонстрацию. Но Мариупольские милиционеры стрелять в собственный народ отказались. В гневе начальник милиции выстрелил в одного из отказавшихся подчиниться. Затем забаррикадировался в своем кабинете и по телефону вызвал нацгвардию. На улицах города появилась бронетехника, на пути которой стояли только безоружные люди.

Светлана Гаврик 9 мая 2014 была среди тех, кто пытался не пустить бронетехнику националистов к зданию УВД города. Она хорошо помнит, как всего несколько десятков человек живой стеной встали перед украинской БМП, как началась стрельба по безоружным жителям Мариуполя.

«Кинулись останавливать эти машины. И в этот миг с этих машин начали стрелять людям под ноги. Рикошетом ранило очень много людей. Когда я подбежала к перекрестку, с танка, с верхнего люка с пушки над моей головой начались выстрелы. Как я могла себе понять, что солдат, который должен защищать меня, солдат моей страны будет в меня стрелять! За что? За то, что я праздновала этот день?», - рассказала Светлана.

Боевики из батальона нацгвардии «Азов»*, те самые, что следующие восемь лет будут кошмарить город, все же прорвались к зданию УВД Мариуполя и окружили его. Известно, что на тот момент депутат Рады, откровенный нацист Олег Ляшко прибыл в Мариуполь и лично командовал расправой над милиционерами. Тогда несколько БМП из автоматических пушек били прямо по окнам управления, где держали оборону милиционеры. Местные жители пытались, как могли, защитить сотрудников милиции, но это было уже невозможно.

Националисты из «Азова»* и боевики Ляшко ворвались в здание со двора, заняли первый этаж, перекрыв милиционерам все пути выхода. Верхние этажи здания уже были объяты огнем. Все эти годы сгоревшее здание отдела милиции напоминает о событиях тех дней.

Вот уже девять лет каждое 9 мая жители Мариуполя обязательно приходят сюда к сгоревшему зданию УВД. Приходят в течение всего дня без митингов и громких речей. Здесь всегда много цветов. В этом году особенно много сирени - цветка, символизирующего верность, в том числе и верность памяти погибших героев.

11 мая 2014 года жители Мариуполя, как и весь Донбасс, пришли на референдум и проголосовали за независимость от Украины. Но спустя месяц Киевский режим отправил в Мариуполь нацбатальоны под командованием все того же нациста Ляшко. При помощи иностранных наемников протест удалось подавить, но точка невозврата к прежней жизни в душе каждого Мариупольца была уже пройдена.

Год назад жители Мариуполя впервые за восемь лет несли по улицам родного города трехсотметровую георгиевскую ленту. Тогда еще шли ожесточенные бои за металлургический комбинат «Азовсталь». Националисты еще обстреливали левобережный район города из минометов. На протяжении почти двух месяцев они прицельно били по жилым домам и больницам. Отдельной мишенью стал городской роддом.

На кадрах, которые «Звезда» сделала год назад, испуганные женщины в холодном подвальном помещении. Для освещения керосиновые горелки или свечи. От холода спасались всем, что успели принести с верхних этажей здания. В таких условиях они продержались почти три недели. О том, что в родильном доме прячутся женщины и дети, донецкие военные узнали случайно, в ходе городских боев, когда кто-то из медперсонала приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, что происходит на улице.

Год спустя исполняющая обязанности главного врача больницы Светлана, которая провела в подвале вместе с женщинами, детьми и стариками три недели, говорит, что сложно представить, как тогда удалось выжить и продержаться. Ведь экономить приходилось на всем, чтобы хватало для операций и содержания новорожденных.

Сейчас во второй Мариупольской больнице сделали ремонт. Есть все необходимое, прибывает новое оборудование, детские кровати, питание. Но главное, говорит Светлана, это то, что пусть медленно, но все же рождаемость в городе начала расти. А это значит, что многострадальный Мариуполь возрождается. Возрождаются разрушенные нацистами, микрорайоны, школы, больницы и памятники Великой Победе.

Восьмого мая нынешнего года Зеленский объявил День Победы на Украине Днем Европы. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы Украины. Одной из целей такого решения является укрепления единства народов Европы.

В Кремле выразили уверенность, что есть украинцы, для которых День Победы священен и останется святым, так как их родные принимали участие в Великой Отечественной войне.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ