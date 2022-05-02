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#Материалы следствия: как украинские радикалы заблокировали и подожгли сторонников «антимайдана» в Доме профсоюзов

10:03 02.05.2022
В тот трагический день вооруженные и разъяренные националисты устроили беспорядки. Люди укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы окружили здание. В окна полетели коктейли Молотова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ровно восемь лет назад, в этот день, 2 мая, произошли трагические события в Одессе. Националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли. При этом местные власти запретили в этом году даже проводить памятные мероприятия. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

В тот трагический день в Одессе вооруженные и разъяренные националисты устроили беспорядки. Люди укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы окружили здание. В окна полетели коктейли Молотова. Пожарная служба на вызовы людей не реагировала.

Огонь стремительно охватил большую часть здания. Люди в панике выпрыгивали из окон. Тех, кому удалось выжить, добивали националисты. Радикалы взял здание штурмом. За баррикадами остались еще живые люди. Цель - их уничтожить. В тех страшных событиях в Доме профсоюзов погибли 42 человека, шестеро были убиты на улицах, более 240 пострадали.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

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