Песков уверен, что есть украинцы, для которых День Победы священен

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на Украине много людей, для которых отмечаемый 9 мая День Победы является священным.

«Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это все равно священный день. Там есть ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные и близкие, для которых этот день останется святым», - заявил Песков.

Сегодня утром стало известно о том, что Зеленский объявил День Победы на Украине Днем Европы. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы Украины. Одной из целей такого решения является укрепления единства народов Европы.