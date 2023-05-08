Зеленский объявил День Победы на Украине Днем Европы

© Фото: Christine Olsson, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране 9 мая Дня Европы.

«Осознавая европейскую идентичность украинского народа... Установить на Украине День Европы, который отмечать ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского союза», - говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте главы Украины.

Отмечается, что решение принято в том числе «с целью укрепления единства народов Европы», а также для обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте.

Из видеосообщения Зеленского, опубликованного в его Telegram-канале, следует, что теперь 9 мая Украина будет праздновать День Европы, а 8 мая будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Законопроект об отмене трех важных советских праздников - Дня труда, Дня Победы и 8 марта - был зарегистрирован Верховной радой Украины еще в начале года.

В апреле Зеленский на законодательном уровне запретил давать географическим объектам связанные с Россией названия.