Зеленский объявил День Победы на Украине Днем Европы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране 9 мая Дня Европы.
«Осознавая европейскую идентичность украинского народа... Установить на Украине День Европы, который отмечать ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского союза», - говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте главы Украины.
Отмечается, что решение принято в том числе «с целью укрепления единства народов Европы», а также для обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте.
Из видеосообщения Зеленского, опубликованного в его Telegram-канале, следует, что теперь 9 мая Украина будет праздновать День Европы, а 8 мая будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Законопроект об отмене трех важных советских праздников - Дня труда, Дня Победы и 8 марта - был зарегистрирован Верховной радой Украины еще в начале года.
В апреле Зеленский на законодательном уровне запретил давать географическим объектам связанные с Россией названия.