«Дети света не видят»: как мариупольский роддом продолжает работу под обстрелами

В убежище, организованном для ухода за роженицами и детьми, появилось на свет уже 26 младенцев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Акушерское отделение мариупольского роддома. Эта территория была занята войсками народной милиции ДНР всего три дня назад, но это не значит, что здесь безопасно. Буквально в квартале идет стрелковый бой, рвутся снаряды, мимо едут танки, а в это время роженицы находятся в подвале здания.

Главный зал пребывает в кромешной темноте. Последний генератор был разбит в результате обстрела украинской артиллерией. Недавно в роддом привезли новый, но топлива мало. Сорок литров, которые мы захватили с собой в канистрах из Донецка, хватит на четыре часа.

Электричество включают дважды в сутки, а еще, когда нужно принять роды. В подвале с конца февраля на свет появились 26 малышей. А всего неделю назад Екатерина Тарасова родила своего первенца - Сашу. Девушка рассказывает: до убежища она добралась, чудом не попав под бомбежки.

«Когда я начала рожать, услышала, что начали громко бомбить, стрелять. Рожать пришлось в темноте при фонариках, дети солнца не видят. Детей покупать не можем, теплой воды нет», - призналась Екатерина.

Роддом остался единственным медицинским учреждением в левобережном районе Мариуполя. Он сейчас в осаде националистического полка «Азов»*, отрезан от города. Изредка подобраться к акушерскому отделению можно с востока. У нас были считанные минуты, чтобы не попасть под обстрел и подвезти медикаменты, салфетки, пеленки и воду. Включая грудничков, здесь 37 детей. Всего же в убежище спасаются от обстрелов 104 человека.

«Первые дни было очень тяжело. Было очень много слез и истерик», - отметила медицинский директор Левобережного Мариупольского городского родильного дома Светлана Бунакова.

Чтобы не выпускать тепло, повсюду развешаны одеяла. Окна цокольного этажа наглухо забиты матрацами, но раскаты канонады здесь слышны хорошо.

«Первые дни боялись, сейчас уже нет. Дети накрываются одеялом», - описала одна из скрывающихся в подвале женщин, Юлия.

Коротая время, одни рисуют под фонариками, другие в который раз пересматривают один и тот же сохраненный на телефоне мультфильм. Когда появляется свет, играют с домашними животными.

Из двухсот человек персонала в роддоме сейчас работают шесть акушерок и медсестер, хирург, анестезиолог и два неонатолога. Они живут здесь с семьями. Принимают роды и оперируют раненых.

«Человек был травмирован на улице. У костра сидел, и снаряд ему попал. Он варил кашу для всех, кто в бункере. И осколки попали ему на переднюю брюшную стенку», - рассказал хирург Александр Лихоносов.

Российские военные и народная милиция ДНР, тем временем, ведут наступление на завод «Азовсталь». Когда один из последних очагов сопротивления националистов будет подавлен, дети Мариуполя и их родители наконец-то смогут покинуть подвал роддома, ставший для них сейчас временным убежищем.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.