В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Пусть Господь разбирается»: мать Татарского простила подозреваемую в его убийстве

Тимур Шерзад
17:55 07.04.2023
Мать Владлена Татарского заявила, что ее сын пошел на небо как воин, для того чтобы бороться и там.
«Пусть Господь разбирается»: мать Татарского простила подозреваемую в его убийстве
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Мать погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Равиля Фомина поступила по-христиански, простив Дарью Трепову, передавшую Владлену статуэтку со взрывчаткой

«Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошел как воин на небо, для того чтобы там бороться», - приводит слова Равили Ибрагимовны SНОТ. 

Прощание с русским писателем, военкором и солдатом Владленом Татарским состоится в субботу, 8 апреля, на Троекуровском кладбище в Москве

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества

Владлен погиб 2 апреля во время теракта в Санкт-Петербурге. Террористы заложили в статуэтку, переданную ему Дарьей Треповой, взрывное устройство. Девушка смогла покинуть место теракта, но позже была задержана. Следственный комитет предъявил ей обвинение в терроризме и незаконном ношении взрывчатых веществ. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:38 В стране и мире
Си Цзиньпин: причины украинского кризиса сложны
17:59 В стране и мире
«Интерфакс»: журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже
17:28 В стране и мире
Видео
Задержанный в Брянской области украинский пилот останется под стражей до 4 мая
17:09 В стране и мире
Песков об утечке данных Пентагона: РФ уверена в вовлеченности США в конфликт на Украине
16:52 В стране и мире
Видео
Лавров: слова о США «ждать осталось недолго» значат, что скоро восторжествует правда
Популярное
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.