«Пусть Господь разбирается»: мать Татарского простила подозреваемую в его убийстве

Мать Владлена Татарского заявила, что ее сын пошел на небо как воин, для того чтобы бороться и там.

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Мать погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Равиля Фомина поступила по-христиански, простив Дарью Трепову, передавшую Владлену статуэтку со взрывчаткой.

«Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошел как воин на небо, для того чтобы там бороться», - приводит слова Равили Ибрагимовны SНОТ.

Прощание с русским писателем, военкором и солдатом Владленом Татарским состоится в субботу, 8 апреля, на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества.

Владлен погиб 2 апреля во время теракта в Санкт-Петербурге. Террористы заложили в статуэтку, переданную ему Дарьей Треповой, взрывное устройство. Девушка смогла покинуть место теракта, но позже была задержана. Следственный комитет предъявил ей обвинение в терроризме и незаконном ношении взрывчатых веществ.