Вручившая Татарскому статуэтку девушка представилась другим именем

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Вручившая статуэтку военкору Владлену Татарскому девушка назвала при этом не свое настоящее имя, сообщает RT со ссылкой на постоянного участника мероприятий «Кибер Фронта Z». По данным правоохранительных органов, этой девушкой является Дарья Трепова. Она призналась на допросе, что принесла в кафе и отдала военному корреспонденту его бюст, в котором, предположительно, находилась взрывчатка.

«Она представилась Анастасией, и, как выяснилось, что они якобы знакомы уже», - рассказал он.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел 2 апреля. В этот момент там проходила творческая встреча с Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). В результате военкор погиб, более 30 человек пострадали.

По подозрению в причастности к преступлению задержали 26-летнюю Дарью Трепову. Ее нашли на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. На руках у девушки были билеты в Узбекистан, но она ими не воспользовалась. Позже МВД России опубликовало видео допроса подозреваемой.

По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы, которые задействовали агентуру из числа сторонников ФБК* Алексея Навального** (признаны в РФ иноагентами). Трепова, как утверждается, была его активной сторонницей. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве общеопасным способом.

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, в настоящее время юрлицо ликвидировано.

** Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.