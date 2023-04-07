Прощание с Владленом Татарским состоится завтра на Троекуровском кладбище

В Telegram-канале погибшего в ходе теракта военкора названо время в 12 часов дня. Прощание состоится на Троекуровском кладбище.

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Прощание с погибшим в ходе террористического акта в Санкт-Петербурге писателем, блогером и военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) состоится завтра, 8 апреля. Об этом написано в Telegram-канале Владлена Татарского.

Оно пройдет на Троекуровском кладбище в Москве и начнется в 12 часов дня.

«Всех братьев и сестер с праздником Благовещения», - эти слова заканчивают запись в Telegram-канале.

Погибший военкор был посмертно награжден орденом Мужества президентом России.

Министерство иностранных дел России заявило о намерении поставить на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта против Татарского.