Дело о взрыве на встрече с Татарским в Петербурге переквалифицировано на теракт

По данным СК, планирование и организация подрыва осуществлялись с территории Украины.

© Видео: СК РФ © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Следственный комитет России переквалифицировал в теракт дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским.

По информации следствия, подрыв спланировали и организовали с территории Украины.

Напомним, что изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Речь шла об убийстве общеопасным способом.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ЧП, назвал произошедшее терактом.

Взрыв прогремел на Университетской набережной в Петербурге накануне, 2 апреля. В момент теракта в заведении проходил творческий вечер военкора Татарского, который в результате подрыва погиб. Еще более 30 человек получили ранения.

В качестве подозреваемой правоохранителями была задержана Дарья Трепова. Во время допроса она призналась, что подарила корреспонденту статуэтку, которая впоследствии сдетонировала.