Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества
Военкор Татарский погиб вечером 2 апреля при взрыве в петербургском кафе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Президент России Владимир Путин посмертно наградил военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) орденом Мужества. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) - военного корреспондента (посмертно)», - говорится в тексте указа.
Экспертное мнение и аналитика