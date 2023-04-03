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Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества

Анна Касаткина
20:30 03.04.2023
Военкор Татарский погиб вечером 2 апреля при взрыве в петербургском кафе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин посмертно наградил военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) орденом Мужества. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) - военного корреспондента (посмертно)», - говорится в тексте указа.

© pravo.gov.ru

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Предположительно, взорвалась подаренная ему статуэтка. В результате инцидента Татарский погиб, еще 33 человека пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России расследует произошедшее как теракт.

По подозрению в преступлении задержали 26-летнюю Дарью Трепову, которая преподнесла Татарскому статуэтку. По данным «Фонтанки», Трепову этапируют в Москву, меру пресечения ей изберут в Басманном суде.

В Национальном антитеррористическом комитете считают, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального** (признаны в РФ иноагентами).

Ранее обеспокоенность в связи со взрывом и гибелью Татарского выразили в ООН.

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, в настоящее время юрлицо ликвидировано.

** Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

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