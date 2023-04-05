В отчаянном поиске выхода: зачем Зеленский поехал в Польшу, а Макрон - в Китай

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон одновременно предприняли зарубежные визиты: французский лидер - в Китай, президент Украины - в Польшу. Пока Зеленский говорит в Варшаве о стирании границ между двумя странами, Макрон попытается убедить Си Цзиньпина позвонить в Киев.

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Президент Франции и глава Еврокомиссии не сумеют убедить председателя КНР Си Цзиньпина отказаться от поддержки Москвы, пишет Financial Times. Хотя именно за этим, говорят аналитики, Эмманюэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен и направились в Китай с официальным визитом. Он стартовал сегодня и продлится три дня. Переговоров на высшем уровне пока не было. В отличие от Польши - там сегодня встречали Владимира Зеленского. Просить новые поставки оружия у Анджея Дуды он направился практически с вокзала.

Из отеля, где остановился в Польше Зеленский с женой, они выходят в плотном кольце охраны. Обычно в таких визитах безопасность гостя обеспечивает принимающая сторона. Но видно, как почти везде за Зеленским неотступно следуют его люди в камуфляже.

Польский таблоид Fakt выложил фотографии вагона поезда, на котором, по всей видимости, и прибыл Зеленский. Этим вагоном во время визита в Киев пользовался и президент США Байден. Газета отмечает контраст между аскетичным внешним видом Зеленского и стилизацией под золото, больше свойственной его предшественнику - Януковичу. И пишет, что несколько лет назад «Укрзализниця» заказала десять таких вагонов.

Как отмечают эксперты, по соображениям безопасности в сторону польской границы курсировало сразу несколько подобных поездов, и только на месте выяснилось, в каком из них был сам Зеленский.

От отеля до президентского дворца в Варшаве - несколько сотен метров. И пока Зеленский вместе с женой едет в машине, вокруг него пешком идут телохранители. Это был заранее анонсированный визит Зеленского за пределы Украины. До сих пор в Польше он был проездом - по пути в ЕС, США и Великобританию. Но обычно встречался с Дудой на обратном пути и всегда - тайно. В этот раз Зеленского сопровождает супруга.

Польша всегда была сторонником более активной военной помощи Киеву и критиковала Германию за то, что та, на ее взгляд, предпринимает недостаточно усилий. Сейчас, когда призывы Киева - передать еще и авиацию - осторожно восприняли по обе стороны Атлантики, именно Польша вслед за Словакией уже начала их поставки. Пока речь о старой советской технике.

«За последний месяц Украине были переданы четыре истребителя МиГ-29. Еще четыре находятся в процессе. И еще шесть проходят подготовку к этому. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время», - сказал президент Польши Анджей Дуда.

Модернизированные до стандартов НАТО истребители Варшава оставит у себя. Видимо, из-за опасений, что они могут попасть к противнику. Формальным поводом для визита Зеленского называют подписание соглашение о строительстве новых пунктов пропуска на границе с Польшей. Но на деле происходит ее еще большее сближение с Украиной.

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ - политических, экономических и - что очень важно - исторических», - заявил Зеленский на пресс-конференции с польским коллегой.

И такие слова современному руководству Польши явно приятно слышать. Президент страны Анджей Дуда вручает Зеленскому высшую награду страны - орден Белого орла. Хотя против поставок в Польшу украинского зерна выступили местные фермеры. Их более дорогую европейскую продукцию перестали закупать рынки. По другой версии, поездка Зеленского в Польшу продиктована его желанием заручиться поддержкой ближайшего союзника, когда ему все же придется сесть за стол переговоров с Россией.

«Мне кажется, что поездка в Варшаву - первая в череде поездок Зеленского, который будет строить коалицию для его поддержки в случае каких-либо переговоров с его участием о будущем Украины», - говорит бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

А на Западе опасаются дальнейшего сближения России и Китая. Конкретные перспективы этого обрисовал недавно состоявшийся государственный визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Сегодня в Пекин с государственным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Вместе с ним - 60 крупнейших предпринимателей и глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. У трапа самолета главу пятой республики встречала девушка с огромным красным букетом цветов. Раскритиковав мирный план Си Цзиньпина, европейские политики приехали в Китай, чтобы уговорить или заставить его отвернуться от России. И здесь, пишет журнал Spiegel, у одного роль доброго, а у второго - злого полицейского.

«Отношения между странами - не такие простые, как нам бы этого хотелось. Это то, что я планирую обсудить завтра с Си Цзиньпином. Мы попытаемся убедить Китай разделить общую ответственность за мир и стабильность», - сказал Эммануэль Макрон.

Ссориться с Китаем им не с руки. Эта страна - второй экономический партнер Европы. Что, впрочем, не помешало главе Еврокомиссии на прошлой неделе раскритиковать лично Си Цзиньпина. В Китае, где словам всегда придают особое значение, это что называется приняли к сведению.

«Она получит адекватный ответ, когда ее поставят на место и скажут, как она должна себя вести. Тут [у Китая] хорошая возможность высказать европейским партнерам, что есть что на самом деле и с кем Европе лучше быть», - заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев.

10 лет назад фон дер Ляйен стала первой женщиной-министром обороны Германии. А сейчас не исключено, что будет выдвинута на пост нового генсека НАТО. Ее называют одним из главных ястребов в Европе в отношении Китая. А Макрон выбрал явно не лучшее время, чтобы покинуть Францию. Она охвачена протестами, из-за которых даже пришлось перенести визит английского короля Карла. Глава Еврокомисии примет участие лишь в трехсторонней встрече с Си Цзиньпином. У Макрона куда более обширная программа. Задача минимум - добиться хотя бы звонка китайского лидера Владимиру Зеленскому.