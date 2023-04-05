По данным источников в Елисейском дворце, Макрон, в частности, хочет обсудить в ходе своего визита ситуацию на Украине.

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Французский президент Эммануэль Макрон прилетел в Пекин с государственным визитом. Борт лидера Франции приземлился в аэропорту Шоуду.

Предполагается, что он обсудит отношения Евросоюза с Китаем, также возможна встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, утверждалось, что гость из Франции собирается пообщаться с премьером Госсовета и председателем парламента.

Ранее Макрон заявлял, что пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен составить ему компанию в этой поездке. В настоящий момент данных о ее прибытии в Китай нет.

Источники в Елисейском дворце передают, что Макрон, в частности, хочет обсудить в ходе своего визита ситуацию на Украине.

В понедельник, 20 марта, Си Цзиньпин приехал в Россию с государственным визитом, который длился три дня. Утром в среду, 22 марта, он покинул Москву.