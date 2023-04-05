Польский генерал заявил, что Зеленский поедет в Варшаву для подготовки переговоров с РФ

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Экс-командующий Сухопутными силами Польши, бывший заместитель министра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский совершит поездку в Варшаву с целью подготовки к переговорам с Москвой.

С его слов, все говорит о том, что приближается момент, когда завершить боевые действия придется политическим путем. По мнению Скшипчака, в ближайшее время можно ожидать попытки поиска компромисса между участниками коллизии. При этом генерал отметил, что намерение украинского лидера приехать в Польшу не скрывается.

«Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка», - передает его слова издание Rzeczpospolita.

Кроме того, бывший замминистра считает, что поспособствовать урегулированию конфликта на Украине может и накапливающаяся усталость стран Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает достигать поставленных целей специальной военной операции, в то же время не наблюдаются какие-либо условия для ведения переговоров по Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящий момент нет предпосылок «для выхода всей этой истории в мирное русло».

Дмитрий Песков также заявил, что украинская делегация покинула переговоры с российской стороной по команде сверху. Он отметил, что в ходе переговоров был подготовлен документ о перемирии, но после этого украинская сторона «ушла с радаров».