В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский

Как утверждается, снаружи поезд ничем не отличается от обычных составов.

© Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress

Президент Украины Владимир Зеленский добрался до Варшавы на роскошном «золотом» поезде. Об этом пишет польское издание Fakt.

Журналистам удалось не только добыть информацию о том, как устроен состав, но и показать фотографии внутреннего убранства.

Как отмечается, снаружи поезд ничем не отличается от обычных составов, однако внутри его пассажиров ожидает удивительная роскошь, он был создан специально для «перевозки VIP-персон».

В поезде, в частности, есть просторная спальня с большой кроватью и кондиционером, конференц-зал, ванная комната, отделанная мозаикой, полностью оборудованная кухня с духовкой и микроволновой печью, гостиная, богато обставленная мебелью.

Интерьер выполнен в золотых оттенках, что, по мнению польского издания, создает «впечатление необычайной роскоши». В сущности, этот поезд является комфортабельной гостиницей на колесах.

Утверждается, что из соображений безопасности в сторону Польши курсировали несколько похожих составов, и до последнего было неизвестно, в каком из них ехал Зеленский.

Президент Украины приехал в Варшаву с официальным визитом в среду, 5 апреля, в компании своей супруги Елены.