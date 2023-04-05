В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский

Анна Назайкина
17:08 05.04.2023
Как утверждается, снаружи поезд ничем не отличается от обычных составов.
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
© Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент Украины Владимир Зеленский добрался до Варшавы на роскошном «золотом» поезде. Об этом пишет польское издание Fakt.

Журналистам удалось не только добыть информацию о том, как устроен состав, но и показать фотографии внутреннего убранства.

Как отмечается, снаружи поезд ничем не отличается от обычных составов, однако внутри его пассажиров ожидает удивительная роскошь, он был создан специально для «перевозки VIP-персон».

В поезде, в частности, есть просторная спальня с большой кроватью и кондиционером, конференц-зал, ванная комната, отделанная мозаикой, полностью оборудованная кухня с духовкой и микроволновой печью, гостиная, богато обставленная мебелью.

Интерьер выполнен в золотых оттенках, что, по мнению польского издания, создает «впечатление необычайной роскоши». В сущности, этот поезд является комфортабельной гостиницей на колесах.

Утверждается, что из соображений безопасности в сторону Польши курсировали несколько похожих составов, и до последнего было неизвестно, в каком из них ехал Зеленский.

Президент Украины приехал в Варшаву с официальным визитом в среду, 5 апреля, в компании своей супруги Елены.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:42 В стране и мире
Путин: есть основания полагать, что в подготовке терактов на территории РФ участвуют западные спецслужбы
16:48 В стране и мире
Бастрыкин поручил проверить комиков Долгополова и Оганисяна после шутки о теракте в Петербурге
16:26 В стране и мире
Видео
Зеленский пообещал Дуде, что между Украиной и Польшей не будет никаких границ
16:23 В стране и мире
Артем Усс после побега из Италии попал в базу розыска Интерпола
15:47 В стране и мире
Видео
Путин напомнил послу Дании о теракте на «Северном потоке»
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.