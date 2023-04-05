В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский добрался до Варшавы на роскошном «золотом» поезде. Об этом пишет польское издание Fakt.
Журналистам удалось не только добыть информацию о том, как устроен состав, но и показать фотографии внутреннего убранства.
Как отмечается, снаружи поезд ничем не отличается от обычных составов, однако внутри его пассажиров ожидает удивительная роскошь, он был создан специально для «перевозки VIP-персон».
В поезде, в частности, есть просторная спальня с большой кроватью и кондиционером, конференц-зал, ванная комната, отделанная мозаикой, полностью оборудованная кухня с духовкой и микроволновой печью, гостиная, богато обставленная мебелью.
Интерьер выполнен в золотых оттенках, что, по мнению польского издания, создает «впечатление необычайной роскоши». В сущности, этот поезд является комфортабельной гостиницей на колесах.
Утверждается, что из соображений безопасности в сторону Польши курсировали несколько похожих составов, и до последнего было неизвестно, в каком из них ехал Зеленский.
Президент Украины приехал в Варшаву с официальным визитом в среду, 5 апреля, в компании своей супруги Елены.