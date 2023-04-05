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Украина и Польша подписали соглашение о производстве боеприпасов

Дмитрий Трунов
22:01 05.04.2023
Кроме того, Киев и Варшава заключили меморандум о сотрудничестве в восстановлении Украины.
Украина и Польша подписали соглашение о производстве боеприпасов
© Фото: ZelenskyyUa, Twitter
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Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов. Об этом говорится в пресс-релизе польского министерства развития и технологий. Подписание документов состоялось в ходе визита Владимира Зеленского в Варшаву.

«Реконструкция Украины - это не только реконструкция зданий, но и модернизация страны и реформы, позволяющие вступить, в том числе, в Европейский Союз. Поддержка реконструкции также означает обмен опытом и ноу-хау», - заявил министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Украинская сторона будет предоставлять полякам информацию о планах и проектах, в том числе объявленных тендерах на реконструкцию. Польская сторона заявляет о готовности информировать Киев о польских предприятиях, заинтересованных в участии в восстановлении Украины, включая поставку необходимых материалов и продукции.

Как сообщалось, заявки на участие в послевоенном восстановлении Украины подали более 2100 польских компаний.

Это первая официальная поездка Владимира Зеленского в Польшу, до сих пор он там был лишь транзитом. Бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что украинский президент приехал в Варшаву, чтобы готовиться к переговорам с Москвой.

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