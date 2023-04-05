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Зеленский прибыл в Польшу

Максим Крюков
09:24 05.04.2023
Ранее сообщалось, что украинский лидер планирует встретиться с президентом и премьер-министром Польши, а также жителями страны и беженцами с Украины.
Зеленский прибыл в Польшу
© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC, www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники.

«Владимир Зеленский уже в Польше», - говорится в сообщении.

Это первая официальная поездка украинского лидера в Польшу. Ранее он проезжал через территорию центральноевропейского государства лишь транзитом. Сообщалось, что в Варшаве Зеленский намерен провести встречу с президентом республики Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также жителями страны и украинскими беженцами.

Ранее экс-командующий Сухопутными силами Польши, бывший заместитель министра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Владимир Зеленский совершит поездку в Варшаву с целью подготовки к переговорам с Москвой. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать попытки поиска компромисса между участниками конфликта. При этом генерал отметил, что намерение украинского лидера приехать в Польшу не скрывается.

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