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Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат

Дмитрий Трунов
18:24 04.04.2023
Басманный суд Москвы закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте обвиняемой в совершении теракта в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Басманный суд Москвы во вторник, 4 апреля, закрыл для прессы слушание, на котором решается вопрос о мере пресечения для Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Следователи ходатайствуют об аресте для нее до 2 июня.

Защитой в суде Треповой занимается адвокат Даниил Берман, сообщает корреспондент «Звезды». Он же должен был защищать задержанного за шпионаж американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича во время рассмотрения ходатайства о его аресте. Но тогда юриста не допустили до заседания.

Взрыв в кафе, где проходила творческая встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин) произошел 2 апреля. Сам военкор погиб, 40 человек получили ранения - это посетители кафе и случайные прохожие. Уголовное дело было возбуждено сначала по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом», а потом переквалифицировано на «Теракт».

По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников «Фонда борьбы с коррупцией»*.

Задержанная на следующий день в Петербурге 26-летняя Дарья Трепова призналась, что принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в котором, как потом оказалось, находилось взрывное устройство. Следствие считает, что действиями девушки управляли некие лица с территории Украины.

Треповой предъявлено обвинение по статьям «Террористический акт» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств».

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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