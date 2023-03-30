Лефортовский суд арестовал журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже

Американского журналиста Лефортовский суд Москвы заключил под стражу до 29 мая 2023 года.

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Лефортовский суд Москвы арестовал американского журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщили в суде.

«В отношении Гершковича Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 29 мая 2023 года», - сообщили в Лефортовском суде Москвы.

В правоохранительных органах сообщили, что Эван Гершкович будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

Ранее мы опубликовали кадры выхода из здания Лефортовского суда, предположительно, сотрудника американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который был задержан ФСБ РФ по обвинению в шпионаже.

До этого ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Согласно его словам, американского журналиста «взяли с поличным», поэтому речи о подозрении быть не может.