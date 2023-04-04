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Дарью Трепову завели в зал суда

Дмитрий Трунов
17:08 04.04.2023
Следствие просит арестовать девушку до 2 июня.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Басманном суде Москвы начинается рассмотрение вопроса об аресте Дарьи Треповой. Ее обвиняют в участии в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В настоящее время обвиняемую завели в зал суда.

Следствие просит арестовать девушку до 2 июня. Треповой предъявлены обвинения по двум статьям: «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. По последним данным, в результате теракта пострадали 40 человек.

Трепова на допросе рассказала, что несколько раз посещала встречи с Татарским. По ее словам, заминированную статуэтку она получила в Москве. Предположительно упаковку Треповой передал таксист, которого использовали втемную.

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