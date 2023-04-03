НАК: украинские спецслужбы спланировали убийство Татарского с агентами из числа сторонников ФБК* Навального**

Как утверждается, задержанная ранее Трепова, которую подозревают в совершении подрыва военкора в кафе в Петербурге, является активной сторонницей Навального**.

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Украинские спецслужбы спланировали убийство военкора Владлена Татарского с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального** (признаны в РФ иноагентами), заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Как утверждается, задержанная ранее по подозрению в совершении подрыва кафе Дарья Трепова является активной сторонницей Навального**.

В НАК добавили, что в настоящий момент ведется расследование всех обстоятельств совершенного теракта.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что совместно с оперативниками удалось задержать Трепову. По данным СМИ, девушка передала Татарскому статуэтку во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где накануне произошел взрыв. Предполагается, что именно внутри этой фигурки находилось взрывное устройство.

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

** Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.