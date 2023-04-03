Подозрительная статуэтка и внезапный взрыв: что известно о гибели Владлена Татарского

В Петербурге 2 апреля прогремел взрыв в кафе на Университетской набережной. В этот момент там проходила творческая встреча с Владленом Татарским. Вся последняя информация и свидетельства очевидцев у Романа Закурдаева.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alexander Kulebyakin, GlobalLookPress

Камера наружного наблюдения в Петербурге запечатлела момент взрыва. На кадрах - огненная вспышка, затем ударная волна выносит витрину кафе, рушится часть фасада. На кадрах изнутри - искореженная мебель, стены посечены осколками. На полу лежит погибший мужчина, его опознают сразу. В момент взрыва в кафе находились несколько десятков человек. Они пришли на творческую встречу с известным военным блогером, писателем Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский.

«Я общался со своим земляком, царство ему небесное, Владленом Татарским. Успел задать ему пару вопросов, вот, ну потом произошел хлопок, и вместе со всеми вышел на улицу, на набережную», - поделился очевидец Евгений.

Всех пострадавших, среди которых были и тяжелораненые, оперативно доставили в ближайшие больницы.

«К нам доставлено 13 пострадавших с ранениями, взрывное поражение в степени тяжести. Трое из них тяжелых, двое в средней степени тяжести поражения, остальные все с легкими ранениями», - сказал главный врач Мариинской больницы Анатолий Заовражнов.

На месте взрыва остаются пострадавшие, которые были на творческой встрече с Владленом Татарским, и они рассказывают о том, что, как только встреча началась, к блогеру подошла девушка и вручила какой-то подарок. И даже сообщают, что он ее якобы узнал, и после этого через несколько минут произошел взрыв.

По факту убийства общеопасным способом Следственный комитет возбудил уголовное дело. Под подозрение сразу же попала та самая девушка, которая пронесла на встречу коробку с бюстом. По одной из версий, именно в нем и могло быть вмонтировано взрывное устройство.

«Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что она и не знала, что там», - сообщила очевидец Алиса Смотрова.

Очевидцы утверждают, что блогер предложил девушке, которая представилась Настей, сесть рядом, но она якобы отказалась. Сказала, что стесняется. Есть даже фотография, на которой запечатлен момент, когда она отходит от сцены. Через несколько минут прогремел взрыв.

Меньше чем за час до взрыва подозреваемая попала в объективы камер наружного наблюдения. Она несет коробку в руках. Сначала проходит мимо входа в кафе, затем возвращается. Сообщается, что девушку зовут Дарья. Она из Петербурга, ей 27 лет. Уже поздним вечером по адресу ее проживания на юге города работал спецназ.

В квартире прошел обыск. Как сообщают информагентства со ссылкой на свои источники, ее задержали. Однако официального подтверждения этому пока нет. На причастность к убийству военкора Татарского также проверяют мужа задержанной. Некоторое время назад они оба попадали в поле зрения оперативников за участие в несанкционированных акциях.

Максим Фомин, он же Владлен Татарский, - уроженец Макеевки, это пригород Донецка. В 2014 году он вступил вместе с защитниками Донбасса в ряды ополчения. А с первых дней специальной военной операции был в составе добровольческого батальона «Восток». Управлял беспилотными летательными аппаратами и успевал освещать события на передовой в своих соцсетях. Рассказывал о военных преступлениях киевского режима и жестко, не стесняясь в выражениях, критиковал высшее руководство Украины.

В последние месяцы блогер жил на два города - в Москве и Донецке. Часто встречался со студентами, волонтерами, общественниками. Организовывал доставки гуманитарной помощи и военного снаряжения в зону СВО. Много ездил по стране. Сразу в нескольких местах, на Университетской набережной и чуть дальше, на линии Васильевского острова, возникли стихийные мемориалы. Люди несут цветы.