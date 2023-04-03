В ООН выразили обеспокоенность взрывом в Петербурге

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В ООН обеспокоены взрывом в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и ожидают больше информации о расследовании. Об этом на брифинге сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы с обеспокоенностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер», - сказал он.

Дюжаррик отметил, что в организации будут ждать больше информации об инциденте, так как его расследование еще продолжается.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Предположительно, взорвалась подаренная ему статуэтка. В результате инцидента Татарский погиб, еще 33 человека пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России расследует произошедшее как теракт.

По подозрению в преступлении задержали 26-летнюю Дарью Трепову, которая преподнесла Татарскому статуэтку. МВД России опубликовало видео допроса подозреваемой. По данным «Фонтанки», Трепову этапируют в Москву, меру пресечения ей изберут в Басманном суде.

В Национальном антитеррористическом комитете считают, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального** (признаны в РФ иноагентами). Там отметили, что задержанная Трепова является активной сторонницей Навального**.

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, в настоящее время юрлицо ликвидировано.

** Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.