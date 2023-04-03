«Фонтанка»: подозреваемую в теракте в Петербурге Трепову этапируют в Москву

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Подозреваемую в теракте в кафе в Санкт-Петербурге Дарью Трепову этапируют в Москву. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Фонтанка».

Предполагается, что меру пресечения Треповой изберут в Басманном суде. Как сообщил корреспондент издания, из здания Следственного комитета в Петербурге, где находилась Трепова, вечером 3 апреля выехала спецмашина и направилась в сторону аэропорта Пулково.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Предположительно, взорвалась подаренная ему Треповой статуэтка. В результате инцидента Татарский погиб, еще 33 человека пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России расследует произошедшее как теракт.

Трепова была объявлена в розыск, утром 3 апреля ее задержали на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. На руках у 26-летней девушки были билеты в Узбекистан, однако она ими не воспользовалась. Позже МВД России опубликовало видео допроса подозреваемой.

В Национальном антитеррористическом комитете считают, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального** (признаны в РФ иноагентами). Там отметили, что задержанная Трепова является активной сторонницей Навального**.

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, в настоящее время юрлицо ликвидировано.

** Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.