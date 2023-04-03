Подозреваемая в убийстве Татарского попала на камеры видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения у входа в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге запечатлела женщину, которая, предположительно, принесла на творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского статуэтку со взрывчаткой. На записи видно, что подозреваемая в организации взрыва пришла в кафе с большой коробкой.
Вероятно, именно в этой коробке и находился смертоносный «подарок». Взрыв прогремел примерно через час после того, как была сделана запись. Ранее в Санкт-Петербурге была задержана подозреваемая в совершении преступления.
Напомним, взрыв прогремел накануне вечером во время встречи с Владленом Татарским. В результате пострадали 30 человек. Известный блогер и военный корреспондент погиб.
Сейчас по факту случившегося ведется следствие. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП были направлены сотрудники Главного управления криминалистики С РФ.