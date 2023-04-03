В стране и мире В стране и мире В стране и мире

У подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге нашли билеты в Узбекистан

Максим Крюков
11:49 03.04.2023
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что сотрудники СК РФ вместе с оперативниками задержали девушку.
У подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге нашли билеты в Узбекистан
© Фото: Jonas Walzberg, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Подозреваемую в подрыве кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, Дарью Трепову задержали на съемной квартире в Выборгском районе Северной столицы, у девушки были куплены билеты в Узбекистан. Об этом сообщает электронная газета «Фонтанка.ру».

«Девушка приехала в Петербург из Москвы, но задерживаться надолго здесь она не планировала - у подозреваемой были куплены билеты в Узбекистан», - говорится в сообщении издания.

По данным источника, квартира принадлежит знакомому мужа подозреваемой.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о задержании подозреваемой в причастности к подрыву кафе в Санкт-Петербурге, где накануне погиб военкор Владлен Татарский. Как утверждается, девушку удалось задержать сотрудникам СК вместе с оперативниками.

По данным Telegram-канала SHOT, девушка арендовала квартиру неподалеку от кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Татарского. После взрыва в заведении подозреваемая направилась в арендованную квартиру у станции метро «Василеостровская», там переоделась и в новом образе стала удаляться из района, где было совершено покушение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:49 В стране и мире
У подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге нашли билеты в Узбекистан
11:04 Армия
Видео
Пленный боевик рассказал, как его батальон сбежал с позиций после российского артобстрела
10:30 В стране и мире
«Известия»: россиян могут обязать пускать в квартиры коммунальщиков
10:15 В стране и мире
Видео
При взрыве машины в Мелитополе пострадал экс-глава администрации ПГТ Акимовка
10:06 В стране и мире
Польша передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29
Популярное
«КП»: тренер Александр Жулин рассказал о состоянии Романа Костомарова
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.