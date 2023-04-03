Подозреваемая в убийстве Татарского призналась, что принесла на встречу с ним взорвавшуюся статуэтку

Девушка считает, что ее задержали за то, что она просто находилась на месте убийства военкора.

© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

МВД России показало видео допроса Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к подрыву кафе, где накануне погиб военкор Владлен Татарский. В настоящее время с задержанной работают следователи.

На кадрах девушка отвечает на вопрос правоохранителя, понимает ли она, за что была задержана.

«За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского... Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась», - заявила Трепова.

Судя по кадрам, появившимся в Сети, девушка принесла в кафе, где проходила встреча с Татарским, коробку, в которой находилась статуэтка, а затем передала фигурку журналисту. По данным СМИ, именно внутри подарка находилась взрывчатка.

В Кремле случившееся назвали терактом. Президент России Владимир Путин был сразу же проинформирован о ЧП, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.