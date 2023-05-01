Американский орел с ходунками: как переизбрание Байдена может уничтожить США

В том, что Байден действительно может довести до конца не только Америку но и весь мир - сомнений не возникает. Но глубинное государство непреклонно. У демократов нет никого, кроме Байдена и страхующей его Камаллы Харис.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

80-летний Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в выборах 2024 года - и опубликовал первый ролик своей предвыборной кампании. Над этим смеялись, этого ждали, но похоже до конца в это не верили. Уж слишком сомнительна была перспектива еще одного срока Джо. Но все-таки это случилось.

«Это наш момент! Давайте закончим начатое! Я знаю, что мы можем. Потому что это Соединенные Штаты Америки и нет ничего, чего мы не могли бы сделать вместе!», - заявил Байден.

На момент выборов Байдену будет 82 года. Он уже является старейшим из президентов Соединенных Штатов. И каждое его публичное выступление укрепляет сомнения в его дееспособности. Для действующего президента является проблемой даже просто спуститься с трибуны.

Байден буквально тянет за собой своих высокопоставленных гостей. Так случилось с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, который неосторожно посетил в четверг Вашингтон с официальным визитом. Хозяин Белого дома буквально заставил того петь. А потом сверился по шпаргалке - зачем же было это шоу.

«Знаю, что одна из ваших любимых песен - American pie. Мы хотим, чтобы вы ее спели. Я бы хотел подарить вам эту подписанную гитару. Дон Маклин подписал ее», - сказал Байден.

Сам же Джо попросту даже не способен ответить на вопрос о своем возрасте, в чем он честно и признался на пресс конференции после встречи с корейским лидером.

«Что касается моего возраста, я даже не могу сказать, наверное, сколько мне лет. Даже цифру не могу назвать. Она у меня не фиксируется», - сказал Байден.

В Сети Байдена уже сравнивают с динозавром и предлагают двигаться к переизбранию на специальном лифте для инвалидов. А газета The Times предложила сделать эмблемой предвыборной кампании Байдена американского орла с ходунками. Надпись на изображении гласит: «Не столько бегает, сколько шаркает». И попытки саркастически относится к самому себе у Байдена выглядят не шуткой, а чистосердечным признанием.

«Во многих отношениях этот ужин подводит итог моим первым двум годам на этом посту. Я поговорю десять минут, не отвечу ни на какие вопросы и бодро уйду», - шутит Байден.

Беда на приходит одна. Вместе с президентом Байденом второй раз хочет попробовать себя и вице президент - Камала Харрис. За время на посту она, как и ее начальник, успела выделиться своими ораторскими способностями.

«Сегодня - это сегодня. А вчера было для нас сегодня, но вчера. А завтра станет для нас сегодня, но завтра. Так проживите сегодня так, чтобы грядущие сегодня были для вас как вчерашние сегодня, только завтра», - заявила Харрис.

Будто и сам не веря в успех этого лихого предприятия на предвыборном агитационном митинге в Миссури Байден, в привычной ему манере, вовсе расписался в собственном бессилии и призвал сторонников голосовать за Трампа.

«Мы не можем переизбрать... мы не можем выиграть это переизбрание... простите... мы только можем переизбрать Дональда Трампа», - сказал Байден.

Так или иначе, девиз команды Байдена «Вместе мы доведем дело до конца» может обернуться концом для всей Америки. И люди это понимают. Сейчас рейтинг поддержки Джо опустился до рекордных 36 процентов. И это как нельзя лучше для его главного конкурента - Дональда Трампа.

Он уже давно начал свою предвыборную кампанию и сейчас уже оторвался от Байдена. И в свойственной ему манере на очередном предвыборном митинге он, открыто издеваясь, спародировал своего политического оппонента.

«Я иду в президенты. Куда я иду? Куда, черт побери, я иду? Я хочу выйти! А, вон туда», - шутит Трамп.

Подобные насмешки на всех уровнях очень сильно бьют по и без того никакому рейтингу кандидата в президенты. И особенно если они транслируются на многомиллионную аудиторию с телеэкранов. И Байден сделал свой ход. В понедельник стало известно, что самый популярный ведущий компании Fox News Такер Карлсон уволен. И уволен не по собственному желанию. Карлсон постоянно обрушивался на президента со справедливой критикой. И Джо Байдену от него доставалось по полной.

«Джо Байден теряет способность говорить. У Джо уже просто нет интеллектуальных сил, чтобы просто управлять страной... Джо Байден - идиот. Он всегда был идиотом. Даже до слабоумия», - заявил Карлсон в своей программе.

А с того момента, как Соединенные Штаты фактически развязали войну против России, поток критики Карлсона стал лавиной, которая ставила под угрозу любые перспективы администрации Байдена во всем мире.

«Это не война Украины - это наша война. Соединенные Штаты - это непосредственный участник войны против России. Но ее не санкционировал Конгресс. Поэтому эта война нарушает американское законодательство. Это преступление... Политическое руководство США просто слетело с катушек: Джо Байден и его дружки в сенате твердо вознамерились не просто добиться свержения российского правительства при помощи чего-то очень похожего на войну с целью смены режима, но еще и ликвидировать сложившийся после Второй мировой миропорядок», - заявил Карлсон.

И если кто то сомневался в том, что увольнение Такера Карлсона связано с грядущими выборами, то публикация Politico расставила точки над «i», цитируя представителей оборонного ведомства Соединенных Штатов.

«"Теперь мы стали лучше без этого человека, оскорбляющего наших военных каждый вечер на глазах у сотен тысяч людей. Скатертью дорога” –сказал нам в приватной беседе высокопоставленный чиновник Пентагона», - пишет издание.

Более того, Такера Карлсона сняли с эфиров, но официально контракт с Fox News не разорван. По условиям этого контракта ему запрещается работать на других телеканалах и размещать новые программы в сети. Эксперты в самих Соединенных Штатах видят в этом ни что иное, как цензуру и спланированный и поэтапный захват средств массовой информации.

«Уволили Такера Карлсона, на следующий день президент объявил, что он собирается на второй срок. Это все не совпадения, это все идет по плану. Надо было полностью брать под контроль информационное поле. Все крупные каналы тоже должны быть под контролем Демократической партии, потому что даже одного независимого канала было бы достаточно, чтобы испортить шансы победы Байдена», - заявил американский журналист Джон Вароли.

И в этой слепой гонке за победой администрация Байдена-Харрис превратила обитель демократии, по факту, в тоталитарную диктатуру.

«Все рычаги власти сегодня под контролем Демпартии. И я хочу четко говорить, что эта добрая, хорошая, светлая, свободная Америка - ее уже нет. Это реально тоталитарная страна. Я живу здесь, я боюсь высказать свое мнение. Только с вами могу свободно выразить свое мнение. Я не могу нигде в США публично говорить. У меня были бы очень серьезные последствия», - рассказал «Звезде» Вароли.

Телеканал Fox News уже несет катастрофические убытки. Шоу Такера Карлсона смотрели миллионы человек, без него аудитория вечернего эфира сократилась почти вдвое, и Fox News потеряла минимум 930 миллионов долларов. Ну а сам Карлсон в четверг вышел в эфир, но уже в Сети - без контроля телеканала. Просмотр его первого обращения в соцсетях за пару дней собрал более 77 миллионов просмотров. Это, как минимум в 10 раз больше, чем во время его работы на телевидении. И пообещал, что еще вернется.