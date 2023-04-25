Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году
Американский президент выступил с официальным заявлением о своем участии в грядущих выборах главы государства в 2024 году.
© Фото: Chris Kleponis, CNP, Globallookpress
Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально объявил, что собирается участвовать на следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», - сказал Байден в опубликованном видео.
Ранее американская газета The New York Times пришла к выводу, что президент США Джо Байден в случае выдвижения своей кандидатуры должен открыто говорить о состоянии своего здоровья. Жители США опасаются, что из-за возраста Джо Байден не сможет эффективно выполнять свою работу.