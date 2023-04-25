Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году

Американский президент выступил с официальным заявлением о своем участии в грядущих выборах главы государства в 2024 году.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально объявил, что собирается участвовать на следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», - сказал Байден в опубликованном видео.

Ранее американская газета The New York Times пришла к выводу, что президент США Джо Байден в случае выдвижения своей кандидатуры должен открыто говорить о состоянии своего здоровья. Жители США опасаются, что из-за возраста Джо Байден не сможет эффективно выполнять свою работу.