Трамп в прямом эфире в шутку спародировал Байдена

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Экс-президент США Дональд Трамп решил спародировать Джо Байдена и показать, как выглядит решение его оппонента пойти на второй президентский срок.

Свои актерские способности Трамп продемонстрировал на встрече с избирателями в Нью-Хэмпшире, которая транслировалась в прямом эфире.

«Когда вы баллотируетесь в президенты, вам нужно хотя бы раз встать и сказать: "я баллотируюсь в президенты, куда я иду? Куда, черт побери, я иду? Я хочу уйти», - приводит РИА Новости слова Трампа.

На фразе «я хочу уйти» Трамп удивленно развел руками и ходил по сцене, изображая Байдена.

Напомним, что Байден в середине апреля официально заявил об участии в президентской гонке, что вызвало неоднозначную реакцию в США. По данным соцопросов, лишь треть американцев с одобрением относятся к баллотировке 80-летнего Байдена. Его рейтинг достиг рекордно низкого показателя в 37%.