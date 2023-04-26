Аналитик Тильман объяснил причины увольнения ведущего Fox Карлсона

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Американский кабельный телеканал Fox News уволил известного телеведущего Такера Карлсона, известного своими острыми высказываниями в сторону правительства США. Руководство канала не сообщило о причинах ухода журналиста. Директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тильман в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» высказал свои предположения о причинах увольнения.

«В 2020 году, во время выборов, сторонники Республиканской партии (из Fox News. - Прим. ред.) заявляли, что компания Dominion Voting Systems, которая изготавливает машины для обработки бюллетеней, каким-то образом подделала результаты в пользу Байдена. Компания подала иск на Fox. Шансы у Fox выиграть этот иск вообще неплохие - 50 на 50. И тем не менее они решили пойти на мировое соглашение. Кроме того, были обвинения в адрес Карлсона, что он неуважительно отзывался о коллегах. Его уволенная сотрудница выступала с заявлениями на эту тему», - рассказал Тильман.

После увольнения котировки компании, которая владеет Fox, резко обвалились, а рейтинги канала, потерявшего самого яркого ведущего, начали стремительно снижаться.

«Те же, кто смотрит CNN, возликовали, хотя им ликовать нечего. Дело в том, что в тот же день был уволен Дон Лемон, который был "анти-Карлсоном". Его уволили за неуважительное отношение к женщинам. То есть одновременно выгнали сразу двух ведущих, наиболее популярных на обоих концах политического спектра», - отметил аналитик.

За время работы в Fox News Карлсон запомнился как яркий критик политики администрации Байдена. Так, он негативно оценивал желание 80-летнего президента США баллотироваться на второй срок, а также критиковал судебный процесс над Дональдом Трампом. При этом Карлсон является противником поставок американского оружия на Украину и утверждает, что киевский режим ворует у Вашингтона выделенные на помощь деньги.